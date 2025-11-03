Il Latina forte con le forti ma da Siracusa serve una squadra più attenta

La Salernitana e gli oltre duemila neutralizzati dal Francioni dal Latina, che in campo non si è messo mai paura della capolista, soffrendone la caratura uscita soltanto nella ripresa. Perché se c’è un primo tempo da raccontare, servono solo parole come pontini, nerazzurri e squadra di Bruno. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Il Latina in campo oggi alle 15 al Francioni, Boscaglia: «Il Catania è forte ma noi siamo concentrati e propositivi» - L'obiettivo del Latina Calcio 1932, impegnato oggi pomeriggio alle 15 al Francioni contro il Catania, è chiaro. Scrive ilmessaggero.it

Siracusa, è fatta per Talamo dal Latina: oggi la firma - Giovane rinforzo per il Siracusa, preso Nicola Talamo dal Latina. Segnala gianlucadimarzio.com