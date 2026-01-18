Amici le pagelle della quindicesima puntata | Maria da applausi 8 Brunori Sas positivo 7 prof sfidanti 5

Ecco le pagelle della quindicesima puntata di Amici 2026, condotta da Maria De Filippi. Gli studenti hanno presentato inediti, mentre Brunori Sas ha svolto il ruolo di giudice positivo. Maria si è distinta con un voto di 8, Brunori Sas ha giudicato positivamente con un 7, mentre i professori sfidanti hanno ottenuto un 5. Questa puntata ha offerto momenti di interesse e riflessione sul percorso dei giovani talenti.

Amici è tornato in onda con il secondo appuntamento del 2026: condotto da Maria De Filippi, gli alunni hanno presentato i propri inediti, e a giudicarli c’è stato un cantautore che si è improvvisato “giudice positivo”, ovvero Brunori Sas. Ma la puntata è iniziata con un “chiarimento” tra Opi e la prof. Pettinelli. L’impressione che abbiamo avuto è che siamo ben lontani da un vero e proprio chiarimento, tuttavia. Ecco le nostre pagelle della puntata del 18 gennaio 2026. Opi, la difesa di Maria De Filippi è da applausi. Poi le lacrime per il podio. Voto: 8. Opi è indubbiamente tra gli studenti della classe di Amici25 ad essersi ritrovato spesso al centro della polemica. 🔗 Leggi su Dilei.it

Ecco le anticipazioni sulla quindicesima puntata di Amici 25, registrata oggi pomeriggio e prevista su Canale 5 domenica 18 gennaio 2026 alle 14. Tra i giudici, Brunori Sas, e tra gli ospiti, Mida. La puntata si concentrerà sulle fasi finali del talent, offrendo momenti di musica e valutazioni per gli allievi in gara.

Ecco le anticipazioni di Amici 25 per la puntata del 18 gennaio 2026. Nella registrazione di oggi, Brunori Sas ha ricoperto il ruolo di giudice, mentre Mida è stato ospite. La quindicesima puntata andrà in onda su Canale 5 domenica alle 14, offrendo ai telespettatori nuove sfide e emozioni nel percorso del talent di Maria De Filippi.

