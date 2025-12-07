Book Festival | bilancio da sogno Oltre 4mila arrivi e 50 autori da Brunori Sas a don Ciotti
Il Foiano Book Festival 2025 chiude il sipario lasciando dietro di sé una scia densa di presenze, incontri e parole. Oltre 4 mila spettatori, più di 50 autori, decine di appuntamenti — molti dei quali esauriti con largo anticipo — e centinaia di libri passati di mano in mano. Ma i numeri raccontano solo in parte ciò che è accaduto: per un mese Foiano si è trasformata in un luogo che respira cultura, un laboratorio collettivo capace di attrarre persone e costruire relazioni. La rassegna ha attraversato generi e linguaggi, mettendo in dialogo romanzo, saggistica, musica, giornalismo, fumetto, cucina e impegno civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Il Foiano Book Festival 2025 si chiude con oltre 4mila spettatori - facebook.com Vai su Facebook
Book Festival: bilancio da sogno. Oltre 4mila arrivi e 50 autori da Brunori Sas a don Ciotti - Il Foiano Book Festival 2025 chiude il sipario lasciando dietro di sé una scia densa di presenze, incontri e parole. Da lanazione.it
La forza dei libri cambia Foiano: il festival chiude con oltre 4.000 spettatori - Il Sindaco Jacopo Franci: «Questa edizione ha avuto un impatto forte sulla vita culturale ed economica della città: Foiano è oggi un punto di riferimento per tutta la Valdichiana» ... Segnala msn.com