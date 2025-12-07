Il Foiano Book Festival 2025 chiude il sipario lasciando dietro di sé una scia densa di presenze, incontri e parole. Oltre 4 mila spettatori, più di 50 autori, decine di appuntamenti — molti dei quali esauriti con largo anticipo — e centinaia di libri passati di mano in mano. Ma i numeri raccontano solo in parte ciò che è accaduto: per un mese Foiano si è trasformata in un luogo che respira cultura, un laboratorio collettivo capace di attrarre persone e costruire relazioni. La rassegna ha attraversato generi e linguaggi, mettendo in dialogo romanzo, saggistica, musica, giornalismo, fumetto, cucina e impegno civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Book Festival: bilancio da sogno. Oltre 4mila arrivi e 50 autori da Brunori Sas a don Ciotti