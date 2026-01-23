Nel 2026, Genesis entra nel mercato italiano con una selezione di modelli elettrici. Fondato a Seul nel 2015 e parte del gruppo Hyundai, il marchio di fascia alta amplia la propria presenza in Europa, dopo il debutto in Germania, Regno Unito e Svizzera nel 2021. La presenza in Italia rappresenta un passo strategico nel rafforzamento della sua offerta di veicoli sostenibili e di qualità superiore.

Il marchio automobilistico Genesis debutta ufficialmente in Italia nel 2026. Fondato a Seul nel 2015 e appartenente al gruppo Hyundai, il brand di fascia alta entra nel mercato italiano nell’ambito di un più ampio piano di espansione europea che coinvolge anche Francia, Spagna e Paesi Bassi, dopo il lancio avvenuto nel 2021 in Germania, Regno Unito e Svizzera. L’ingresso nel nostro Paese sarà accompagnato dall’apertura di due showroom, a Padova e Roma, prevista nel corso della primavera, in concomitanza con l’avvio della commercializzazione e l’apertura dei listini. Nel corso dell’anno sono programmate ulteriori aperture, mentre il completamento della rete di vendita e post-vendita è previsto entro il 2028, con una copertura estesa a buona parte del territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Genesis debutta sul mercato italiano. Si comincia quest’anno con modelli elettrici

KGM Actyon HEV debutta sul mercato italiano: tecnologia full-hybrid, dotazioni premium e prezzo competitivoIl KGM Actyon HEV segna l’ingresso ufficiale nel mercato italiano, portando innovazione e sostenibilità nel segmento SUV.

Benvenuti a L’Aquila, la città insignita quest’anno con il prestigioso titolo italiano. E mentre Pordenone si prepara a succederle nel 2027, in Europa si festeggia a Oulu, in Finlandia, e a Tren?ín, in Slovacchia. Quattro destinazioni da scoprireBenvenuti a L’Aquila, città recentemente insignita del titolo di Capitale italiana della Cultura.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Genesis: il marchio premium coreano debutta in Italia; Genesis, debutta in Italia il nuovo marchio premium del gruppo Hyundai; Genesis debutta in Italia: la sfida di Hyundai al segmento premium inizia con tre modelli elettrici; Genesis, il marchio di lusso coreano debutta in Italia.

Genesis sbarca in Italia: gamma e rete di venditaGenesis debutta nel nostro Paese: disponibili al lancio tre modelli 100% elettrici, i primi quattro punti vendita apriranno nel 2026 ... formulapassion.it

Hyundai lancia il marchio Genesis in Italia: il mercato premium ha un nuovo competitorHyundai Genesis arriva in Italia a più di dieci anni dal lancio internazionale: ecco tutti i dettagli sul brand e sulla lineup di veicoli. techprincess.it

Genesis, debutta in Italia il nuovo marchio premium del gruppo Hyundai. Tre i modelli con cui entra nel mercato italiano #ANSAmotori #ANSA x.com

I Genesis all'apice della loro potenza creativa Peter Gabriel - voce, flauto, oboe, percussioni Phil Collins - batteria, percussioni assortite, cori Tony Banks - organo Hammond, Mellotron, Hohner Pianet, ARP Pro Soloist, pianoforte, chitarra a 12 corde Steve Hac - facebook.com facebook