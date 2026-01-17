Benvenuti a L’Aquila la città insignita quest’anno con il prestigioso titolo italiano E mentre Pordenone si prepara a succederle nel 2027 in Europa si festeggia a Oulu in Finlandia e a Tren?ín in Slovacchia Quattro destinazioni da scoprire

Benvenuti a L’Aquila, città recentemente insignita del titolo di Capitale italiana della Cultura. Questo riconoscimento premia l’impegno nel valorizzare il patrimonio culturale e promuovere progetti di sviluppo turistico e territoriale. Mentre Pordenone si prepara a succederle nel 2027, in Europa si celebrano altre città come Oulu e Trencín, che contribuiscono a un più ampio patrimonio culturale europeo.

Valorizzare il proprio patrimonio culturale, materiale e immateriale, incentivare i progetti per il turismo e la crescita del territorio, connettere le realtà che operano in una stessa area: sono questi gli obiettivi che il ministero della Cultura si pone assegnando, ogni anno, il titolo di Capitale italiana della Cultura alla città il cui progetto convince di più tra quelli candidati. Per il 2026 tocca a L'Aquila ( laquila2026.it ) che prende il testimone da Agrigento, puntando sulla sperimentazione artistica per la creazione di un modello di rilancio socioeconomico, che si poggia su quattro cardini: la coesione sociale, il benessere, l'innovazione e la sostenibilità ambientale.

