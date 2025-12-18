KGM Actyon HEV debutta sul mercato italiano | tecnologia full-hybrid dotazioni premium e prezzo competitivo
Il KGM Actyon HEV segna l’ingresso ufficiale nel mercato italiano, portando innovazione e sostenibilità nel segmento SUV. Dotato di tecnologia full-hybrid avanzata, livelli di comfort premium e un prezzo competitivo, questo modello rappresenta una scelta interessante per chi cerca performance, efficienza e stile. Importato e distribuito da ATFlow, il nuovo KGM Actyon HEV si propone come una valida alternativa nel panorama automobilistico nazionale.
Fa il suo ingresso ufficiale sul mercato italiano KGM Actyon HEV, il nuovo SUV full-hybrid dello storico marchio coreano, importato e distribuito da ATFlow. Il modello affianca la versione a benzina già presente in gamma e si propone come una delle offerte più complete e interessanti del segmento D+ SUV, grazie a un mix di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
