GdF Avellino scoperto a Sirignano un centro estetico abusivo

Da avellinotoday.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze dell’ordine di Avellino hanno individuato a Sirignano un centro estetico abusivo, gestito da un’estetista senza regolare autorizzazione. L’attività, svolta in modo illecito, è stata scoperta nel corso di controlli finalizzati a contrastare l’abusivismo commerciale e professionale. L’intervento ha portato alla denuncia delle persone coinvolte e alla sospensione dell’attività non autorizzata.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Avellino, nell'ambito dei servizi di controllo economico del territorio finalizzati al contrasto dell'abusivismo commerciale e professionale, hanno scoperto a Sirignano (AV) un'estetista abusiva che operava in totale evasione d'imposta.

