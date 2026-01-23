GdF Avellino scoperto a Sirignano un centro estetico abusivo

Le forze dell’ordine di Avellino hanno individuato a Sirignano un centro estetico abusivo, gestito da un’estetista senza regolare autorizzazione. L’attività, svolta in modo illecito, è stata scoperta nel corso di controlli finalizzati a contrastare l’abusivismo commerciale e professionale. L’intervento ha portato alla denuncia delle persone coinvolte e alla sospensione dell’attività non autorizzata.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Avellino, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio finalizzati al contrasto dell’abusivismo commerciale e professionale, hanno scoperto a Sirignano (AV) un’estetista abusiva che operava in totale evasione d’imposta. Dopo aver effettuato.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Blitz dei Nas in un appartamento di Foggia: scoperto centro estetico abusivo nella sede di un circolo culturale Leggi anche: Centro estetico abusivo a Catania: denunciato uno studente di medicina Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Medico fantasma a Baiano: studio abusivo scoperto dalla Guardia di Finanza; Studio medico abusivo sequestrato dalla Finanza; GUARDIA DI FINANZA * MEDICO ABUSIVO SCOPERTO IN STUDIO PRIVATO AD AVELLINO, SCATTA LA DENUNCIA PER ESERCIZIO ILLEGALE DELLA PROFESSIONE; Scoperta a lavorare in nero mentre percepiva la NaSpi: maxi multa per una badante. GdF Avellino: scoperto a Sirignano un centro estetico abusivoI Finanzieri del Comando Provinciale di Avellino, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio finalizzati al contrasto dell’abusivismo commerciale e professionale, hanno scoperto a S ... irpinianews.it Pazienti in pericolo! Studio medico abusivo scoperto ad Avellino Cosa stava succedendo davvero ad Avellino La Guardia di Finanza ha scoperto uno studio medico nascosto in una casa privata, con farmaci e strumenti professionali… ma completamente a facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.