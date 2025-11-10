Centro estetico abusivo a Catania | denunciato uno studente di medicina

Avrebbe realizzato un vero e proprio ambulatorio di medicina estetica abusivo presso una civile abitazione dove eseguiva trattamenti estetici a base di botulino ed acido ialuronico, un ragazzo della provincia catanese, studente di medicina fuori corso, denunciato questa mattina dai carabinieri del Nas di Catania. I militari, nel corso delle attività di indagine e controllo volte a garantire la sicurezza e la salute pubblica, che include anche la lotta all’esercizio abusivo delle professioni sanitarie, avrebbero individuato, all’interno di una civile abitazione, un centro di medicina estetica che risulta sprovvisto di qualsiasi autorizzazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Centro estetico abusivo a Catania: denunciato uno studente di medicina

