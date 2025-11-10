Centro estetico abusivo a Catania | denunciato uno studente di medicina

Lapresse.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avrebbe realizzato un vero e proprio ambulatorio di medicina estetica abusivo presso una civile abitazione dove eseguiva trattamenti estetici a base di botulino ed acido ialuronico, un ragazzo della provincia catanese, studente di medicina fuori corso, denunciato questa mattina dai carabinieri del Nas di Catania. I militari, nel corso delle attività di indagine e controllo volte a garantire la sicurezza e la salute pubblica, che include anche la lotta all’esercizio abusivo delle professioni sanitarie, avrebbero individuato, all’interno di una civile abitazione, un centro di medicina estetica che risulta sprovvisto di qualsiasi autorizzazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

centro estetico abusivo a catania denunciato uno studente di medicina

© Lapresse.it - Centro estetico abusivo a Catania: denunciato uno studente di medicina

Scopri altri approfondimenti

Catania, scoperto un centro estetico abusivo: scatta la denuncia - CATANIA – Aveva realizzato un ambulatorio di medicina estetica in casa dove eseguiva trattamenti estetici a base di botulino ed acido ialuronico, un ragazzo della provincia catanese, studente di ... Si legge su livesicilia.it

centro estetico abusivo cataniaCatania, scoperto centro estetico abusivo: incassi da capogiro, arrestato un giovane | TUTTI I DETTAGLI - Si era creato un ambulatorio di medicina estetica in casa dove eseguiva trattamenti estetici a base di botulino e acido ialuronico: è stato denunciato questa mattina dai carabinieri del Nas di Catania ... Si legge su strettoweb.com

centro estetico abusivo cataniaScoperto centro estetico abusivo a Catania, denunciato uno studente di Medicina per esercizio abusivo della professione - Aveva realizzato un ambulatorio di medicina estetica in casa dove eseguiva trattamenti estetici a base di botulino ed acido ialuronico, un ragazzo della provincia catanese, studente di medicina fuori ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Centro Estetico Abusivo Catania