Blitz dei Nas in un appartamento di Foggia | scoperto centro estetico abusivo nella sede di un circolo culturale

I principi di legalità e tutela della salute pubblica hanno trovato immediato riscontro, a Foggia, grazie a un’operazione congiunta condotta dal personale dei Nas Carabinieri e dal dipartimento di prevenzione dell'Asl Fg che lo scorso 27 settembre, hanno eseguito un controllo presso un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it