Gaza la moglie di Marwan Barghouti detenuto da 24 anni | Israele vuole uccidere la speranza

Fadwa Barghouti, moglie di Marwan Barghouti detenuto da 24 anni, è in Italia per sostenere la campagna di sensibilizzazione sulla situazione dei prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane. La sua presenza mira a richiamare l’attenzione internazionale sulla condizione di chi chiede giustizia e libertà, evidenziando le difficoltà e le speranze di un popolo che da tempo cerca una soluzione pacifica e rispettosa dei diritti umani.

