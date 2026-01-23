Gaza la moglie di Marwan Barghouti detenuto da 24 anni | Israele vuole uccidere la speranza
Fadwa Barghouti, moglie di Marwan Barghouti detenuto da 24 anni, è in Italia per sostenere la campagna di sensibilizzazione sulla situazione dei prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane. La sua presenza mira a richiamare l’attenzione internazionale sulla condizione di chi chiede giustizia e libertà, evidenziando le difficoltà e le speranze di un popolo che da tempo cerca una soluzione pacifica e rispettosa dei diritti umani.
Fadwa Barghouti è in Italia da giorni per promuovere una campagna per la liberazione del marito e di tutti i prigionieri palestinesi dalle carceri israeliane.🔗 Leggi su Fanpage.it
Marwan Barghouti, il leader palestinese in carcere da 23 anni, è la prova che Israele non perdona la resistenza moraleMarwan Barghouti, leader palestinese detenuto da 23 anni, rappresenta la fermezza della resistenza morale palestinese.
Leggi anche: Gaza, "liberate Marwan Barghouti", l'unico leader che può fermare il genocidio, ma Israele lo teme proprio per questo
Argomenti discussi: Portare la famiglia da Gaza al Regno Unito non è urgente. L’assurda storia di Bassem Abudagga; In fuga dall’inferno di Gaza, la famiglia si ricongiunge a Roncadelle; Gaza, al via Consiglio per la pace. Casa Bianca: Possibile sostituto dell’Onu; Fuga dalla Striscia di Gaza. L’odissea di Tawifq: La mia vita sarà qui.
Gaza, al via Consiglio per la pace. Casa Bianca: «Possibile sostituto dell’Onu»L’ong ricorda che, stando a quanto dichiarato dall’Unicef, almeno 100 bambini sono stati uccisi dall’inizio dell’ultima pausa nelle ostilità, il 10 ottobre ... ilsole24ore.com
La moglie del leader palestinese Barghouti: Serve sforzo comune per la liberazione di mio marito come accadde per MandelaFadwa Barghouti ha incontrato i leader di centrosinistra per la campagna internazionale di liberazione del marito detenuto dal 2002 ... ilfattoquotidiano.it
Salvato dai bombardamenti di Gaza, Tawfiq è fuggito grazie a un’evacuazione straordinaria per riabbracciare moglie e figli a Roncadelle. #Brescia #elive #adlzavidovici #famiglia #Gaza #Roncadelle #strisciadiGaza - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.