Gaza liberate Marwan Barghouti l' unico leader che può fermare il genocidio ma Israele lo teme proprio per questo
Il "Nelson Mandela palestinese" detenuto da 23 anni potrebbe essere la chiave per una pace vera Mentre il fragile cessate il fuoco a Gaza rischia di crollare da un momento all'altro e il genocidio del popolo palestinese continua sotto altre forme, ampliandosi nei territori occupati (definizio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
