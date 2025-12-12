Sciopero generale 12 dicembre a rischio scuole trasporti e servizi sanitari manifestazioni della Cgil a Milano Roma e Firenze

Il 12 dicembre si terrà uno sciopero generale che potrebbe causare disagi significativi a scuole, trasporti e servizi sanitari. Manifestazioni della Cgil si svolgeranno a Milano, Roma e Firenze. Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord garantiranno i servizi essenziali nelle fasce protette, mentre i trasporti locali potrebbero subire variazioni, con alcune aziende come Atac che non aderiranno.

Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord garantiranno i servizi essenziali nelle fasce protette 6-9 e 18-21; i trasporti locali potrebbero differire: Atac ha comunicato che non aderirà allo sciopero Nuovo “venerdì nero”: scuole, trasporti e servizi sanitari potrebbero subire forti disagi a causa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sciopero generale 12 dicembre, a rischio scuole, trasporti e servizi sanitari, manifestazioni della Cgil a Milano, Roma e Firenze

#12dicembre Oggi lo #sciopero generale indetto dalla #Cgil contro la Legge di Bilancio. Coinvolgerà tutti i settori: dalla scuola alla sanità ai trasporti. Stop di 24 ore per i taxi, treni fermi da mezzanotte alle 21, trasporto locale con variazioni da città a città. Gli - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale 12 dicembre: si fermano trasporti, sanità, scuola. Orari e fasce di garanzia Vai su X

Sciopero generale del 12 dicembre: trasporti e servizi a rischio, tutti i settori coinvolti - Sciopero generale, 12 dicembre, coinvolge settori pubblici e privati per una mobilitazione nazionale di 24 ore. Scrive notizie.it

Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio ... Riporta tg24.sky.it

Sciopero generale del 12 dicembre, Salvini Grande irresponsabilità

Video Sciopero generale del 12 dicembre, Salvini Grande irresponsabilità Video Sciopero generale del 12 dicembre, Salvini Grande irresponsabilità