Garlasco spuntano due nuovi testimoni | svolta improvvisa E tornano quei nomi

A Garlasco emergono due nuovi testimoni che potrebbero cambiare l’andamento delle indagini sul caso, uno dei più seguiti e discussi in Italia. Queste dichiarazioni potrebbero offrire elementi inediti e portare a una svolta improvvisa nel procedimento giudiziario, riaprendo interrogativi e analisi sul caso. È un momento di grande attenzione per la vicenda, che potrebbe riscrivere parte della ricostruzione finora adottata.

Due nuove testimonianze potrebbero riaprire scenari inattesi sul delitto di Garlasco, uno dei casi giudiziari più discussi e controversi della cronaca italiana. A riferirlo è l'inviato Alessandro De Giuseppe, de Le Iene, che sottolinea come i due testimoni siano persone mai ascoltate prima dagli inquirenti e che parlano di elementi osservati direttamente, senza basarsi su voci o racconti di terzi. "Poco tempo fa abbiamo parlato con due persone che sulla vicenda di Garlasco ci hanno raccontato nuovi particolari che potrebbero rivelarsi molto significativi", spiega il giornalista, anticipando dettagli fino a oggi inediti.

