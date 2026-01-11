Caso Garlasco spuntano due nuovi testimoni mai ascoltati prima

(Adnkronos) – Nel nuovo servizio del programma 'Le Iene' di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, intitolato 'Delitto di Garlasco: la lista dei nuovi testimoni si allunga', la trasmissione torna a occuparsi di uno dei casi di cronaca nera più discussi e controversi degli ultimi vent’anni, tra testimonianze esclusive, rivelazioni inedite e possibili nuovi sviluppi . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: due nuovi testimoni mai ascoltati prima Leggi anche: Garlasco, spuntano due nuovi testimoni: «Volti noti, ma mai indagati, fuori casa di Chiara Poggi la mattina dell'omicidio» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Nel delitto di Garlasco spuntano due nuovi testimoni, parla Alessandro De Giuseppe de Le Iene; Garlasco, svolta shock: spuntano due nuovi indagati per l’omicidio di Chiara Poggi; Delitto di Garlasco, nuove indiscrezioni: altri due indagati? A Zona Bianca il retroscena bomba Stasi incastrato. Spuntano dei testimoni. La situazione; Nuova bomba su Garlasco, spuntano due nuovi super testimoni: Stasi incastrato. Caso Garlasco, spuntano due nuovi testimoni mai ascoltati prima - Nel nuovo servizio del programma 'Le Iene' di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, intitolato 'Delitto di Garlasco: la lista dei nuovi testimoni si allunga', la trasmissione torna a occuparsi ... adnkronos.com

Garlasco, spuntano due nuovi testimoni: «Volti noti, ma mai indagati, fuori casa di Chiara Poggi la mattina dell'omicidio» - Si tratta di un uomo e una donna, che non si conoscono tra loro, che non hanno mai parlato pubblicamente prima e ... msn.com

Nel delitto di Garlasco spuntano due nuovi testimoni, parla Alessandro De Giuseppe de Le Iene - Possibile nuova svolta nel caso Garlasco: la Iena De Giuseppe avrebbe raccolto due nuove testimonianze. virgilio.it

Caso Garlasco, nei pc di Alberto e Chiara il possibile movente?

Caso Garlasco, si torna ad analizzare gli oggetti di Chiara Poggi: l’obiettivo è la revisione del processo https://qds.it/caso-garlasco-nuova-revisione-oggetti-chiara-poggi-processo-stasi-cronaca/ - facebook.com facebook

Sempre più content creator si occupano del caso Garlasco, a volte dando notizie e aggiungendosi a un dibattito già piuttosto rumoroso x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.