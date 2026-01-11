Garlasco | spuntano due nuovi testimoni mai ascoltati prima

Nel servizio di 'Le Iene' di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, vengono presentati due nuovi testimoni mai ascoltati prima nel caso di Garlasco. La trasmissione approfondisce uno dei procedimenti di cronaca nera più discussi degli ultimi vent’anni, offrendo testimonianze esclusive e potenziali novità investigative. L'interesse si concentra sulla possibile evoluzione delle indagini e sui dettagli inediti emersi durante il reportage.

Nel nuovo servizio del programma 'Le Iene' di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, intitolato 'Delitto di Garlasco: la lista dei nuovi testimoni si allunga', la trasmissione torna a occuparsi di uno dei casi di cronaca nera più discussi e controversi degli ultimi vent'anni, tra testimonianze esclusive, rivelazioni inedite e possibili nuovi sviluppi investigativi. Secondo la verità giudiziaria, a uccidere Chiara Poggi sarebbe stato - da solo - il suo ex fidanzato Alberto Stasi. Una verità fissata nelle sentenze definitive che, tuttavia, a distanza di anni, continua a sollevare interrogativi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Garlasco: spuntano due nuovi testimoni, mai ascoltati prima Leggi anche: Caso Garlasco, spuntano due nuovi testimoni mai ascoltati prima Leggi anche: Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: due nuovi testimoni mai ascoltati prima Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Garlasco, svolta shock: spuntano due nuovi indagati per l’omicidio di Chiara Poggi; Nel delitto di Garlasco spuntano due nuovi testimoni, parla Alessandro De Giuseppe de Le Iene; Delitto di Garlasco, nuove indiscrezioni: altri due indagati? A Zona Bianca il retroscena bomba Stasi incastrato. Spuntano dei testimoni. La situazione; Nuova bomba su Garlasco, spuntano due nuovi super testimoni: Stasi incastrato. Garlasco: spuntano due nuovi testimoni, mai ascoltati prima - Nel nuovo servizio del programma 'Le Iene' di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, intitolato 'Delitto di Garlasco: la lista dei ... iltempo.it

Garlasco, a "Le Iene" due nuovi testimoni mai sentiti prima: «Ecco chi era fuori casa di Chiara quella mattina». Le anticipazioni - Si tratta di un uomo e una donna, che non si conoscono tra loro, che non hanno mai parlato pubblicamente ... msn.com

Garlasco, spuntano due nuovi testimoni: hanno notato le stesse persone il giorno dell'omicidio di Chiara Poggi - Il caso è stato riaperto lo scorso anno dopo che Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, è stato iscritto nel registro degli indagati. today.it

GARLASCO - 2 TESTIMONI OCULARI VEDONO UNA RAGAZZA BIONDA - LE POTENTI AFFERMAZIONI DI DE GIUSEPPE ?

Garlasco, spuntano nuove foto di Andrea Sempio: “Guardate chi c’è con lui...”, choc - facebook.com facebook

#Garlasco, spunta un video mai reso pubblico: #Sempio a scuola il giorno dopo il delitto mentre compie atti di vandalismo. #Mattino5 x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.