Catania sequestrati oltre mille fuochi d’artificio | due denunce

Durante controlli mirati nel territorio di Catania, le forze finanziarie hanno sequestrato oltre mille fuochi artificiali, inclusi alcuni manufatti esplodenti di produzione artigianale, considerati illegali. Sono state inoltre effettuate due denunce a carico di soggetti responsabili. L’operazione si inserisce nell’attività di prevenzione e contrasto alla vendita e all’uso non autorizzato di materiale pirotecnico.

