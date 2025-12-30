Catania sequestrati oltre mille fuochi d’artificio | due denunce

30 dic 2025

Durante controlli mirati nel territorio di Catania, le forze finanziarie hanno sequestrato oltre mille fuochi artificiali, inclusi alcuni manufatti esplodenti di produzione artigianale, considerati illegali. Sono state inoltre effettuate due denunce a carico di soggetti responsabili. L’operazione si inserisce nell’attività di prevenzione e contrasto alla vendita e all’uso non autorizzato di materiale pirotecnico.

Oltre mille articoli pirotecnici, compresi manufatti esplodenti illegali di produzione artigianale, sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Catania nel corso di controlli mirati. Il materiale, se immesso sul mercato, avrebbe rappresentato un serio pericolo per l’incolumità pubblica. I controlli tra Paternò e Catania I sequestri sono stati eseguiti in due distinti interventi.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

