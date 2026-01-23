Funerali Valentino Giammetti | E' stato lui ad insegnarmi la bellezza

Valentino Giammetti ricorda il suo compianto amico, sottolineando come quest’ultimo gli abbia insegnato il significato della bellezza. Con parole di gratitudine, evidenzia l’importanza delle esperienze condivise e l’impatto duraturo di Valentino sulla sua vita, lasciando un ricordo di stima e riconoscenza. Un tributo sobrio che mette in luce il valore di un rapporto speciale e le lezioni che ne sono derivati.

Voglio ringraziare Valentino per avermi insegnato la bellezza. Attraverso lui ho scoperto cosa voleva dire. Una bellezza che ci ha accompagnato in tutta la nostra vita, che ci ha accompagnato. Ci siamo conosciuti che eravamo ragazzini. Abbiamo sognato le stesse cose, siamo riusciti a realizzarne molte”. E’ l’inizio del discorso do Giancarlo Giammetti al termine del funerale di Valentino Garavani, di cui è stato compagno e collaboratore di una vita. Giammetti ha cominciato il discorso in inglese ringraziando gli amici venuti da tutto il mondo e ha proseguito: “Il nostro cammino continuerà per sempre – afferma commosso – La nostra fondazione dovrà ricordare chi sei e chi sei stato”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

A Roma si sono svolti i funerali di Valentino Garavani, celebrati nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

Valentino Garavani rappresenta una figura iconica nel mondo della moda, la cui influenza ha attraversato decenni.

