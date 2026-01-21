Valentino il ricordo del compagno Giammetti prima dei funerali | Sarà sempre con me

Valentino Garavani rappresenta una figura iconica nel mondo della moda, la cui influenza ha attraversato decenni. Prima dei funerali, Giammetti ha condiviso un ricordo toccante, sottolineando come il legame con Valentino rimarrà sempre vivo. La perdita di uno stilista così insignificante lascia un vuoto nel panorama culturale e tra chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui.

È difficile accettare la perdita di un uomo che, nel corso della sua vita e della sua carriera, ha lasciato un segno così profondo e duraturo come Valentino Garavani. Lo stilista si è spento a 93 anni nella sua casa romana, lasciando un vuoto enorme nell’industria della moda e nel cuore di chi ha indossato, o semplicemente sognato, i suoi abiti preziosi. A pochi giorni dall’ultimo saluto, Giancarlo Giammetti, compagno di una vita e di una carriera, sceglie di ricordarlo in uno dei luoghi simbolo della sua storia: la piazza davanti alla storica sede della maison, uno spazio che, proprio come Valentino, continua a parlare di memoria e bellezza. 🔗 Leggi su Dilei.it

Valentino, l’ex compagno Giammetti: “Il ricordo più bello? Quando ci siamo conosciuti”Valentino Giammetti ricorda con affetto i momenti più significativi della sua vita con Valentino.

Valentino, Giammetti: “Sarà sempre con me”Giancarlo Giammetti ricorda con emozione Valentino, sottolineando che il suo compagno di vita sarà sempre presente nella sua memoria e nel suo cuore.

