Funerali Valentino | Giammetti e Bruce gli amori dello stilista fianco a fianco I discorsi in chiesa | ?Il nostro cammino continuerà sempre
A Roma si è svolto il funerale di Valentino Garavani, figura iconica della moda italiana, scomparso all’età di 93 anni. Alla cerimonia, Giammetti e Bruce, compagni di vita dello stilista, hanno condiviso i loro discorsi, sottolineando l’importanza del loro legame. La città si è stretta in un sentimento di rispetto e affetto per un artista che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della moda e nella memoria collettiva.
La vita privata di Valentino Garavani: la lunga relazione con Giancarlo Giammetti e gli amori dello stilistaValentino Garavani ha condiviso gran parte della sua vita con Giancarlo Giammetti, con cui ha instaurato un rapporto sia professionale che personale.
Funerali Valentino: il dettaglio sulla tomba e l’ultimo gesto di GiammettiL'ultimo saluto a Valentino Garavani: i dettagli del rito funebre, la scelta della sepoltura, la tomba e l'ultimo gesto di Giammetti. donnaglamour.it
I funerali di Valentino alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma facebook
Funerali di Valentino Garavani a Roma, cerimonia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, presenti anche star del cinema - la DIRETTA x.com
