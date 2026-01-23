Funerali Valentino | Giammetti e Bruce gli amori dello stilista fianco a fianco I discorsi in chiesa | ?Il nostro cammino continuerà sempre

A Roma si è svolto il funerale di Valentino Garavani, figura iconica della moda italiana, scomparso all’età di 93 anni. Alla cerimonia, Giammetti e Bruce, compagni di vita dello stilista, hanno condiviso i loro discorsi, sottolineando l’importanza del loro legame. La città si è stretta in un sentimento di rispetto e affetto per un artista che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della moda e nella memoria collettiva.

