Funerali Valentino | Giammetti e Bruce gli amori dello stilista fianco a fianco I discorsi in chiesa | ?Il nostro cammino continuerà sempre

Da ilmessaggero.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma si è svolto il funerale di Valentino Garavani, figura iconica della moda italiana, scomparso all’età di 93 anni. Alla cerimonia, Giammetti e Bruce, compagni di vita dello stilista, hanno condiviso i loro discorsi, sottolineando l’importanza del loro legame. La città si è stretta in un sentimento di rispetto e affetto per un artista che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della moda e nella memoria collettiva.

Roma dice addio al suo ultimo imperatore Valentino Garavani. Una folla commossa ha partecipato oggi al funerale dello stilista, morto a 93 anni, nella Basilica di Santa Maria degli. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

funerali valentino giammetti e bruce gli amori dello stilista fianco a fianco i discorsi in chiesa il nostro cammino continuer224 sempre

© Ilmessaggero.it - Funerali Valentino: Giammetti e Bruce, gli amori dello stilista fianco a fianco. I discorsi in chiesa: «?Il nostro cammino continuerà sempre»

Funerali Valentino: Giammetti e Bruce, gli amori dello stilista fianco a fianco, Anne Hathaway commossa, il feretro esce sulle note de "Il Nostro Concerto" di BindiRoma rende omaggio a Valentino Garavani, scomparso all’età di 93 anni.

La vita privata di Valentino Garavani: la lunga relazione con Giancarlo Giammetti e gli amori dello stilistaValentino Garavani ha condiviso gran parte della sua vita con Giancarlo Giammetti, con cui ha instaurato un rapporto sia professionale che personale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: L'addio a Valentino, oggi i funerali dell'ultimo imperatore della moda - Chiusa camera ardente, 10mila persone in due giorni; Valentino, l’addio: la camera ardente tra fiori bianchi, messaggi di cordoglio e musica classica; Valentino, la camera ardente mercoledì | Il feretro accolto dal compagno e dai figliocci. Gualtieri: Ha incarnato Roma; Valentino, chiusa la camera ardente a Roma: 10mila visitatori in due giorni. FOTO.

funerali valentino giammetti eFunerali Valentino: Giammetti e Bruce, gli amori dello stilista fianco a fianco, il discorso in chiesa: « Il nostro cammino continuerà sempre»Roma dice addio al suo ultimo imperatore Valentino Garavani. Una folla commossa ha partecipato oggi al funerale dello stilista, morto a 93 anni, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e ... ilmessaggero.it

funerali valentino giammetti eFunerali Valentino: il dettaglio sulla tomba e l’ultimo gesto di GiammettiL'ultimo saluto a Valentino Garavani: i dettagli del rito funebre, la scelta della sepoltura, la tomba e l'ultimo gesto di Giammetti. donnaglamour.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.