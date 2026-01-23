Funerali Valentino don Guerini | Grazie maestro per il tesoro di bellezza donata all' umanità

Oggi ci uniamo nel ricordo del maestro Valentino, esprimendo gratitudine per il suo contributo di bellezza e ispirazione. Con rispetto e serenità, riconosciamo il valore delle sue opere e l’impatto duraturo che ha lasciato nella memoria di tutti. Un momento di riflessione per onorare la sua figura e il patrimonio culturale che ha condiviso con generosità.

“Vogliamo insieme oggi, con un moto di gratitudine che sgorga dal profondo, ringraziare il maestro Valentino per il tesoro di bellezza che ha regalato ai singoli e all’umanità intera. Ringraziarlo per i molteplici doni di bellezza, donando in questo modo felicità. Ma vi è di più. Il nostro ritrovarci oggi non è effimero ma caratterizzato per volontà stessa di Valentino da un movimento che porta a Dio, Insieme a noi e da noi accompagnato Valentino, cercatore di bellezza, creatore di bellezza, incontra oggi l’origine, il fondamento, il vero fine, l’ispiratore e l’energia interna di ogni vera bellezza, il Signore stesso”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

