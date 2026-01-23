I funerali di Valentino Garavani l’omelia del sacerdote | Grazie per aver creato bellezza

A Roma, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, si sono tenuti i funerali di Valentino Garavani. Alla cerimonia erano presenti familiari, amici e collaboratori come Giancarlo Giammetti e Pierpaolo Piccioli. L’omelia del sacerdote ha sottolineato il ruolo di Valentino nel creare bellezza e stile, lasciando un’eredità che ha segnato la moda italiana e internazionale.

I funerali si sono svolti a Roma nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. C'erano tutte le persone a lui più care da Giancarlo Giammetti a Pierpaolo Piccioli.

