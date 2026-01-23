Fullkrug riceve l' abbraccio dei tifosi | bagno di folla al Milan Store

Nel rispetto delle tradizioni, Niclas Fullkrug è stato presentato ai tifosi presso il Milan Store di Via Dante. L'evento ha visto una partecipazione numerosa, dimostrando l'interesse dei sostenitori per il nuovo acquisto. Un momento di incontro che sottolinea il rapporto tra la squadra e i suoi tifosi, consolidando la fiducia e l’entusiasmo per la stagione in corso.

Come è ormai consuetudine per i nuovi acquisti, anche Niclas Fullkrug è stato presentato ai tifosi al Flagship Store di Via Dante. Bagno di folla ad accogliere il tedesco, che si è fermato per foto e autografi.

