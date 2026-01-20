Il calciatore Niclas Fullkrug incontrerà i tifosi del Milan presso il Flagship Store di via Dante a Milano. L'appuntamento offrirà ai supporter l'occasione di conoscere da vicino il nuovo attaccante rossonero. La visita si svolgerà in una data da definirsi, consentendo agli appassionati di avvicinarsi al giocatore in un contesto informale. Un momento dedicato ai tifosi per condividere l'entusiasmo per la stagione in corso.

Niclas Fullkrug è stato uno dei colpi del mercato di gennaio più passati sotto traccia, ma come visto in campo, il suo innesto ha portato nuove possibilità offensive al Milan di Massimiliano Allegri. Dopo il brutto episodio del furto in hotel, il tedesco avrà un'occasione per sorridere e scherzare insieme ai suoi nuovi tifosi. Infatti, l'ex West Ham incontrerà i tifosi rossoneri venerdì 23 gennaio, al Flagship Store rossoneri di via Dante, in pieno centro a Milano. Ecco, di seguito, le parole dal sito del Milan su questa nuova iniziativa. LEGGI ANCHE: 4-3-3, 3-4-3 per il Milan? Centrocampo e il fattore Saelemaekers: ecco i contro di un cambio tattico "Niclas Füllkrug è giunto da un paio settimane nel mondo milanista e non ha impiegato molto tempo per entrare nel cuore dei nostri tifosi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Fullkrug incontrerà i tifosi rossoneri al Flagship Store di via Dante: ecco quando

Leggi anche: Milan, Athekame e De Winter incontreranno i tifosi al Flagship Store: ecco quando

Leggi anche: Milan, De Winter e Athekame incontrano i tifosi al Flagship store!

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Milan, Fullkrug: Scudetto? Obiettivo quarto posto, a fine stagione vedremo; Il Milan non perde di vista l’Inter; Fullkrug Milan: furto 500mila euro in hotel, rubati orologi; Milan, giovedì 22 Fullkrug incontrerà i tifosi al Flagship Store di via Dante: i dettagli.

Fullkrug già nel cuore dei tifosi: li incontrerà in Via Dante questo giovedì - Il giovedì pomeriggio Niclas Fullkrug incontrerà i tifosi milanista al Flagship Store di via Dante a Milano. A comunicarlo è proprio il Milan sul suo sito. Questo il comunicato del club: Niclas Füllk ... msn.com

Milan, giovedì alle 17 Fullkrug incontra i tifosi al Flagship Store di via Dante - Niclas Füllkrug è giunto da un paio settimane nel mondo milanista e non ha impiegato molto tempo per entrare nel cuore dei nostri tifosi. Tifosi che adesso avranno ... milannews.it

#Fullkrug: “ #Scudetto Credo nel vincere ogni partita. Sul mio futuro al @acmilan dico …” - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Fuellkrug x.com

@fanpiùattivi #Milan, tutti pazzi per #Fullkrug. Parole importanti. Doppio infortunio pesante #SempreMilan - facebook.com facebook