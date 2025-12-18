Verso Napoli-Milan | bagno di folla a Riyad per i rossoneri

In un'atmosfera carica di entusiasmo, i tifosi rossoneri hanno accolto con calore il Milan a Riad, dove si prepara alla semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. La città saudita si è tinta di rossonero, dimostrando la passione e il sostegno incondizionato per la squadra, pronta a scrivere una nuova pagina di storia.

© Pianetamilan.it - Verso Napoli-Milan: bagno di folla a Riyad per i rossoneri L'arrivo all'allenamento del Milan a Riad prima della semifinale della Supercoppa Italiana contro il Napoli. Il Milan è arrivato a Riyad per le Final Four della Supercoppa Italiana. Bagno di folla per i rossoneri. Questa sera il Diavolo di Massimiliano Allegri in campo contro il Napoli di Conte.

Supercoppa: dove vedere Napoli-Milan in tv e in streaming, orario, formazioni, arbitro - Supercoppa Italiana, si vola a Riad per le Final Four: spazio a un grande classico del calcio italiano con la sfida tra Napoli e Milan. sport.virgilio.it

Napoli-Milan: Sky, Dazn, Mediaset o NOW? Dove vederla in streaming e in tv - Fischio d'inizio alle ore 20 italiane al King Saud University Stadium di Riad, in Arabia Saudita. msn.com

17 dic 2025, 19:38 #viabilitàA1 Milano-Napoli coda per incidente verso Bologna Sulla A1 Milano-Napoli, tra il bivio con la A11 e Calenzano verso Bologna, il traffico è bloccato con 3 km di coda per un tamponamento tra un camion e un furgone avvenuto all'alt - facebook.com facebook

PROBABILE FORMAZIONE - Verso Napoli-Milan: Leao verso il forfait, De Winter titolare x.com

