Fuga di gas provoca una mega esplosione | garage distrutto 3 auto danneggiate | FOTO

La mattina del 23 gennaio 2026, nel comune di Marcianise, si è verificata una forte esplosione causata da una fuga di gas. L’incidente, avvenuto intorno alle 7 in viale XXIV Maggio, ha provocato la distruzione di un garage e il danneggiamento di tre veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per le verifiche e le operazioni di messa in sicurezza.

Probabile fuga di gas all’origine della deflagrazione. Vigili del Fuoco al lavoro per la messa in sicurezza Momenti di forte apprensione questa mattina, 23 gennaio 2026, nel comune di Marcianise, dove intorno alle 7 una violenta esplosione ha scosso un edificio situato in viale XXIV Maggio. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Marcianise. La deflagrazione si è verificata al piano terra dello stabile e ha interessato un’area adibita a garage, che è risultata completamente devastata dalla forza dell’esplosione. I primi rilievi tecnici effettuati dai Vigili del Fuoco fanno ritenere che l’episodio sia stato causato da una probabile fuga di gas, anche se saranno gli accertamenti successivi a chiarire con precisione l’origine dell’incidente.🔗 Leggi su Casertanews.it

