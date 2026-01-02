Ruba un’auto e provoca diversi incidenti poi la fuga a tutto gas in centro

Un uomo ha rubato un'auto e, nel tentativo di sfuggire, ha causato diversi incidenti danneggiando veicoli in sosta. Successivamente, è fuggito a tutta velocità nel centro città, mettendo in pericolo la sicurezza pubblica. L'intera vicenda si è conclusa con l'intervento delle forze dell'ordine, che stanno ora indagando sui fatti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.