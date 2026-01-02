Ruba un’auto e provoca diversi incidenti poi la fuga a tutto gas in centro
Un uomo ha rubato un'auto e, nel tentativo di sfuggire, ha causato diversi incidenti danneggiando veicoli in sosta. Successivamente, è fuggito a tutta velocità nel centro città, mettendo in pericolo la sicurezza pubblica. L'intera vicenda si è conclusa con l'intervento delle forze dell'ordine, che stanno ora indagando sui fatti.
Prima l’auto rubata, poi le auto sosta danneggiate, infine la fuga a tutta velocità tra le strade del centro. È stata una vera e propria corsa contro il tempo quella andata in scena nei giorni scorsi a Desenzano del Garda, dove la Polizia di Stato ha fermato un cittadino tedesco di 55 anni, senza. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
