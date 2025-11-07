Esplosione in una palazzina del Torinese per una fuga di gas | due feriti Muro e balcone distrutti

Open.online | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura questa mattina a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino, dove è avvenuta un’esplosione in una palazzina di quattro piani. Il bilancio è di due feriti, una coppia di anziani di 70 anni, marito e moglie. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. La donna è in condizioni più gravi ed è stata elitrasportata, mentre il marito è stato trasferito in ambulanza. Nessuno dei due, al momento, sarebbe in pericolo di vita. L’esplosione, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere stata causata da una fuga di gas proveniente da una bombola all’interno dell’abitazione al secondo piano. Ha distrutto l’appartamento e danneggiato gravemente la struttura. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

esplosione palazzina torinese fugaEsplode una palazzina nel Torinese, Vigili del Fuoco in azione: c'è un ferito grave - Questa mattina c'è stata una forte esplosione in una palazzina a Rivarolo Canavese (Torino): due feriti, uno è grave ... Segnala notizie.it

esplosione palazzina torinese fugaEsplosione in una palazzina del Torinese per una fuga di gas: due feriti. Muro e balcone distrutti - Paura questa mattina a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino, dove è avvenuta un’esplosione in una palazzina di quattro piani. Secondo msn.com

esplosione palazzina torinese fugaEsplosione “sventra” una palazzina a Rivarolo Canavese nel Torinese: coppia ferita, una donna è grave - È stato questo il risveglio questa mattina di Rivarolo Canavese, Comune di 12mila abitanti in provincia di Torino. unita.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Esplosione Palazzina Torinese Fuga