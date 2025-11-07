Esplosione in una palazzina del Torinese per una fuga di gas | due feriti Muro e balcone distrutti
Paura questa mattina a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino, dove è avvenuta un’esplosione in una palazzina di quattro piani. Il bilancio è di due feriti, una coppia di anziani di 70 anni, marito e moglie. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. La donna è in condizioni più gravi ed è stata elitrasportata, mentre il marito è stato trasferito in ambulanza. Nessuno dei due, al momento, sarebbe in pericolo di vita. L’esplosione, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere stata causata da una fuga di gas proveniente da una bombola all’interno dell’abitazione al secondo piano. Ha distrutto l’appartamento e danneggiato gravemente la struttura. 🔗 Leggi su Open.online
