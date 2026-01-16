Inflazione disoccupazione e fuga di capitali | la spirale che impoverisce e radicalizza l’Iran

Da it.insideover.com 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’economia iraniana affronta una complessa spirale di sfide, tra inflazione, disoccupazione e fuga di capitali. Questi elementi, alimentati da problemi di gestione, corruzione e sanzioni internazionali, contribuiscono a un crescente impoverimento della popolazione e a una maggiore radicalizzazione. Analizzare le cause e gli effetti di questa situazione è fondamentale per comprendere le prospettive di sviluppo del paese e le sue dinamiche sociali ed economiche.

L’economia iraniana non crolla per un solo motivo. È una miscela di cattiva gestione, corruzione e sanzioni che da anni indebolisce la classe media e allarga il numero dei poveri. La guerra di giugno ha accelerato queste tendenze: nei sei mesi successivi, il rial avrebbe perso oltre il 40 per cento del suo valore e l’inflazione sarebbe salita fino al 60 per cento. Quando la moneta perde credibilità, il Paese si spezza in due: chi può proteggersi convertendo e spostando capitali, e chi resta prigioniero dei prezzi. È lì che la protesta smette di essere episodica e diventa identitaria. Il blocco del programma nucleare e la percezione di un ridotto margine negoziale sul fronte delle sanzioni hanno alimentato la fuga di capitali. 🔗 Leggi su It.insideover.com

inflazione disoccupazione e fuga di capitali la spirale che impoverisce e radicalizza l8217iran

© It.insideover.com - Inflazione, disoccupazione e fuga di capitali: la spirale che impoverisce e radicalizza l’Iran

Leggi anche: Fuga di capitali dall’Iran: l’élite del regime sposta milioni all’estero mentre Washington segue il denaro

Leggi anche: Dall’inflazione alla disoccupazione, Trump nega ogni responsabilità e attacca Biden: “Ho ereditato un disastro”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

L’inflazione Usa sale in agosto e aumentano le richieste di sussidi di disoccupazione. La Fed verso il taglio dei tassi - Gli ultimi dati economici dagli Stati Uniti mostrano segnali di rallentamento e aumentano le probabilità che la Federal Reserve – sempre più sotto attacco da parte di Donald Trump – proceda la ... ilfattoquotidiano.it

Trump: “Boom economico senza precedenti”. Ma inflazione e disoccupazione pesano sull’economia Usa - Mercoledì sera il presidente Donald Trump si è rivolto agli americani in prima serata dalla Sala dei ... agensir.it

Payden & Rygel: meno inflazione, piu' disoccupazione: gli Usa verso un nuovo equilibrio macro - PAROLA AL MERCATO - Raffreddamento dell'inflazione e aumento della disoccupazione: due dinamiche che, nella loro apparente ... borsaitaliana.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.