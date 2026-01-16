Inflazione disoccupazione e fuga di capitali | la spirale che impoverisce e radicalizza l’Iran

L’economia iraniana affronta una complessa spirale di sfide, tra inflazione, disoccupazione e fuga di capitali. Questi elementi, alimentati da problemi di gestione, corruzione e sanzioni internazionali, contribuiscono a un crescente impoverimento della popolazione e a una maggiore radicalizzazione. Analizzare le cause e gli effetti di questa situazione è fondamentale per comprendere le prospettive di sviluppo del paese e le sue dinamiche sociali ed economiche.

L’economia iraniana non crolla per un solo motivo. È una miscela di cattiva gestione, corruzione e sanzioni che da anni indebolisce la classe media e allarga il numero dei poveri. La guerra di giugno ha accelerato queste tendenze: nei sei mesi successivi, il rial avrebbe perso oltre il 40 per cento del suo valore e l’inflazione sarebbe salita fino al 60 per cento. Quando la moneta perde credibilità, il Paese si spezza in due: chi può proteggersi convertendo e spostando capitali, e chi resta prigioniero dei prezzi. È lì che la protesta smette di essere episodica e diventa identitaria. Il blocco del programma nucleare e la percezione di un ridotto margine negoziale sul fronte delle sanzioni hanno alimentato la fuga di capitali. 🔗 Leggi su It.insideover.com

