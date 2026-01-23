Frosinone 15enne trovato morto in un dirupo con la sua bicicletta

A Frosinone, un ragazzo di 15 anni di Torre Cajetani è stato rinvenuto senza vita in un dirupo, vicino alla sua bicicletta. L’incidente si è verificato nella serata del 23 gennaio 2026. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto e approfondire le circostanze in cui si è verificato il tragico evento.

Frosinone, 23 gennaio 2026 – Un 15enne di Torre Cajetani, in provincia di Frosinone, è stato trovato morto in serata in un dirupo, accanto alla sua bicicletta. Erano stati i genitori a dare l'allarme perché l'adolescente non era rientrato a casa dopo essere uscito nel pomeriggio. Chiamato al cellulare il ragazzo non rispondeva. I carabinieri intervenuti hanno localizzato il giovane attraverso il gps del telefono. Hanno trovato il corpo in un dirupo, non lontano da casa. Da una prima ricostruzione sembra si sia trattato di un incidente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Frosinone, 15enne trovato morto in un dirupo con la sua bicicletta Leggi anche: Frosinone, 15enne trovato morto in un dirupo con la bicicletta: ipotesi incidente Quindicenne trovato morto in un fossato con la bicicletta: tragedia in provincia di FrosinoneUn quindicenne è stato trovato senza vita in un fossato vicino alla propria abitazione a Fiuggi, in provincia di Frosinone. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Babysitter 27enne arrestato: a casa centinaia di foto pedopornografiche. Vittime bimbi di 5 anni. Frosinone, 15enne trovato morto in un dirupo con la sua biciclettaI genitori avevano lanciato l’allarme ai carabinieri non vedendolo rientrare. Il giovane localizzato grazie al Gps del cellulare. Dalle prime ricostruzioni dovrebe trattarsi di un incidente ... quotidiano.net Frosinone, Francesco Latini trovato morto a 15 anni in un dirupo: era scomparso nel pomeriggio. «Caduto con la bici»Tragedia a Torre Cajetani: è stato ritrovato senza vita il 15enne scomparso nel pomeriggio di oggi. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe caduto dalla bicicletta durante ... ilmessaggero.it : - - La cronaca e il tabellino del match disponibile martedì sul nostro sito ufficiale www.accademiafrosinone.com #generazioneaccademia #welcometothefuture #lagrandefa - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.