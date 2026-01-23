Frosinone 15enne trovato morto in un dirupo con la bicicletta | ipotesi incidente

Un ragazzo di 15 anni è stato trovato senza vita in un dirupo vicino a Torre Cajetani, in provincia di Frosinone. La vittima è stata trovata con la bicicletta nei pressi e le autorità stanno considerando l’ipotesi di un incidente. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

