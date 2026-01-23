Frosinone 15enne trovato morto in un dirupo con la bicicletta | ipotesi incidente
Un ragazzo di 15 anni è stato trovato senza vita in un dirupo vicino a Torre Cajetani, in provincia di Frosinone. La vittima è stata trovata con la bicicletta nei pressi e le autorità stanno considerando l’ipotesi di un incidente. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze di quanto accaduto.
(Adnkronos) – Un 15enne di Torre Cajetani, in provincia di Frosinone, è stato trovato morto in serata in un dirupo, accanto alla sua bicicletta. Erano stati i genitori a dare l'allarme perché l'adolescente non era rientrato a casa dopo essere uscito nel pomeriggio. Chiamato al cellulare il ragazzo non rispondeva. I carabinieri intervenuti hanno localizzato il giovane attraverso il gps del telefono. Hanno trovato il corpo in un dirupo, non lontano da casa. Da una prima ricostruzione sembra si sia trattato di un incidente. —[email protected] (Web Info) Inter-Pisa, rigore per i nerazzurri.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Quindicenne trovato morto in un fossato con la bicicletta: tragedia in provincia di FrosinoneUn quindicenne è stato trovato senza vita in un fossato vicino alla propria abitazione a Fiuggi, in provincia di Frosinone.
Studente di 15 anni trovato morto in un dirupo: accanto al corpo la bicicletta, era a quasi arrivato a casaA Torre Cajetani, in provincia di Frosinone, è stato rinvenuto il corpo di Francesco Latini, studente di 15 anni del primo anno dell'Istituto Alberghiero di Fiuggi.
🟡️ 𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟓: 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐬𝐨-𝐀𝐜𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐚 𝐅𝐫𝐨𝐬𝐢𝐧𝐨𝐧𝐞 𝟎-𝟏𝟎 ️ La cronaca e il tabellino del match disponibile martedì sul nostro sito ufficiale www.accademiafrosinone.com #generazioneaccademia #welcometothefuture #lagrandefa - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.