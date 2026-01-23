Francesca Casci Ceccacci che con la sua energia ha travolto Masterchef | La mia storia è iniziata quando ho strippato e ho mollato tutto

Francesca Casci Ceccacci, nota per la sua partecipazione a Masterchef, ha scelto di riscoprire se stessa attraverso l’arte del pane. Dopo aver lasciato un percorso di vita insoddisfacente, è tornata a Senigallia e ha avviato Pandefrà, il suo panificio artigianale apprezzato anche da chef italiani di rilievo. Questa è la storia di una passione che ha trasformato una svolta personale in un progetto di successo.

Francesca, chi era nella vita precedente? «Io mi sono laureata in giurisprudenza, e a quei tempi non mi passava assolutamente per la testa di fare il pane nella vita. Certo, ho sempre avuto la passione per il cibo perché sono cresciuta nella cucina della nonna che era una azdora romagnola, è lei che mi ha insegnato a conoscere la materia prima e rispettarla». Era felice in quella vita? «No, ma forse non sapevo neanche di esserlo. Dopo la laurea ho fatto un master in controllo qualità alimenti, e ho trovato un lavoro a Torino in quel settore. Sembrava andasse tutto bene, e invece a un certo punto ho strippato». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Senigallia protagonista a Masterchef con Francesca Casci Ceccacci, anima di "PandeFrà"

Casci Ceccacci di "Pandefrà" a Masterchef

