Casci Ceccacci di Pandefrà a Masterchef

Ieri sera su Sky, la Spiaggia di Velluto è stata al centro di una sfida culinaria, con Francesca Casci Ceccacci di Pandefrà come ospite e giudice speciale. La sua presenza ha arricchito l’evento, offrendo un’occasione di confronto e valorizzazione delle eccellenze gastronomiche. Un momento che ha messo in luce il talento e la passione dietro a Pandefrà, nel contesto di un programma di grande ascolto.

La Spiaggia di velluto protagonista su Sky, ieri sera è andata in scena la sfida che ha visto in veste di ospitegiudice speciale, Francesca Casci Ceccacci, titolare di Pandefrà. Pane e panini, in cui la senigalliese ha incontrato come sfidante Alessandro Frassica di Ino(panino). La puntata è andata in onda ieri su Sky alle 21,15 e in streaming su nowtv.it. Francesca e Alessandro hanno incontrato Antonio Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, portando su Sky le loro professionalità. Il pane di Francesca dal ristorante stellato Uliassi e dal suo forno di piazza Simoncelli è arrivato fino a Masterchef. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Senigallia protagonista a Masterchef con Francesca Casci Ceccacci, anima di "PandeFrà"Senigallia si distingue ancora una volta nel mondo della cucina grazie a Francesca Casci Ceccacci, fondatrice di “Pandefrà”.

La panificatrice di Senigallia Francesca Casci Ceccacci a MasterchefFrancesca Casci Ceccacci, anima di Pandefrà, ospite di MasterChef Italia nella puntata in onda giovedì 22 gennaio 2026. senigallianotizie.it

MasterChef 15, ma chi sono Alessandro Frassica e Francesca Casci Ceccacci? I locali, il pane e il loro segreto in cucinaPer l'Invention Test dei concorrenti di MasterChef 15 tocca alla panificazione: ecco chi sono il re del panino Alessandro Frassica e l'esperta di panificazione e Francesca Casci Ceccacci ... mowmag.com

Protagonista della serata è stato il pane, con gli ospiti Alessandro Frassica e Francesca Casci Ceccacci. Gradito ritorno per la chef Chiara Pavan Leggi l'articolo #MasterChef - facebook.com facebook