Senigallia protagonista a Masterchef con Francesca Casci Ceccacci anima di PandeFrà

Senigallia si distingue ancora una volta nel mondo della cucina grazie a Francesca Casci Ceccacci, fondatrice di “Pandefrà”. Oggi, giovedì 22 gennaio, sarà ospite a MasterChef Italia, portando la creatività e l’esperienza del suo forno locale. Questa partecipazione conferma l’eccellenza del territorio e il talento delle sue realtà gastronomiche.

SENIGALLIA – Francesca Casci Ceccacci, fondatrice del forno di Senigallia “Pandefrà”, sarà ospite di MasterChef Italia nella puntata che andrà in onda oggi, giovedì 22 gennaio. La sua partecipazione avrà luogo in occasione della prova “Invention Test” dedicata ai panini gourmet. Il pane e il suo processo produttivo avranno un ruolo centrale all’interno di questa prova del programma, alla quale parteciperà come ospite esterno e giudice anche Alessandro Frassica, founder di Pan'Ino, oltre ai padroni di casa Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri. Francesca affiancherà gli aspiranti chef nella preparazione di uno dei pani simbolo della tradizione italiana, spiegando le fasi principali della lavorazione e introducendo le basi della panificazione artigianale.🔗 Leggi su Anconatoday.it

