Francavilla al Mare incendio in un' abitazione su viale Nettuno | danni strutturali casa interdetta FOTO e VIDEO

Oggi a Francavilla al Mare, i vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 13 per un incendio in un'abitazione di viale Nettuno. L'incendio ha causato danni strutturali alla casa, rendendola temporaneamente interdetta. Sul posto sono stati presenti i soccorritori per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali conseguenze. Sono disponibili foto e video dell’intervento.

Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 13 di oggi a Francavilla al Mare, per un incendio divampato all'interno di un'abitazione in viale Nettuno. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero state causate da un guasto elettrico.Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni.

