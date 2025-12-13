Danni a un' abitazione con la demolizione del viadotto Paranza sulla superstrada a Orte | FOTO e VIDEO

Nella mattina di venerdì 12 dicembre, si è verificata la demolizione della corsia verso Viterbo del viadotto Paranza sulla superstrada a Orte. L'operazione ha causato danni lievi a un'abitazione vicina, come documentato da foto e video. L'evento ha attirato l'attenzione sulla gestione della demolizione e sulle conseguenze per le strutture circostanti.

Lievi danni a un'abitazione sarebbero stati registrati a seguito della demolizione della corsia verso Viterbo del viadotto Paranza sulla superstrada a Orte, effettuata nella mattina di venerdì 12 dicembre. Le operazioni sono iniziate intorno alle 9, con l'installazione di migliaia di microcariche. Viterbotoday.it Cavalcavia crollato sull'autostrada A1 ripresa la circolazione dopo demolizione del viadotto Ragusa - (Agenzia Vista) Roma, 22 settembre 2024 Circolazione regolare sul tratto autostradale dopo l'intervento di demolizione del cavalcavia ‘Viadotto Ragusa’. notizie.tiscali.it A15, le spettacolari immagini della demolizione del viadotto di Gravagna. VIDEO - Uno spettacolo di fuochi e luci ha concluso un'operazione tanto importante quanto delicata lungo la A15 fra Parma e La Spezia: tre archi metallici a sostegno di una carreggiata del viadotto Gravagna ... tg24.sky.it Demolizione del viadotto Paranza, lievi danni a un’abitazione Orte - Riaperta al traffico ieri la provinciale Vasanellese - VIDEO Articolo: https://www.tusciaweb.eu/2025/12/demolizione-del-viadotto-paranza-lievi-danni-unabitazione/ - facebook.com facebook © Viterbotoday.it - Danni a un'abitazione con la demolizione del viadotto Paranza sulla superstrada a Orte | FOTO e VIDEO

CADUTA DI UN PONTE ESAGERATO! Demolizione del viadotto San Giuliano - Fase 1

Video CADUTA DI UN PONTE ESAGERATO! Demolizione del viadotto San Giuliano - Fase 1 Video CADUTA DI UN PONTE ESAGERATO! Demolizione del viadotto San Giuliano - Fase 1