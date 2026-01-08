Faentina chiusa pesanti ripercussioni sulla viabilità FOTO

Da ieri, un tratto della Faentina in località Pian del Mugnone, tra via Salviati e via della Polveriera, è stato chiuso. La chiusura sta causando significativi disagi alla viabilità cittadina, con ripercussioni sul traffico e sulla mobilità nella zona. La situazione richiede attenzione e può influire sugli spostamenti quotidiani dei residenti e dei pendolari.

Pesanti ripercussioni sulla viabilità cittadina a seguito della chiusura a partire da ieri di un tratto della Faentina, e precisamente, in località Pian del Mugnone, tra via Salviati, venendo da Firenze, e via della Polveriera, all'altezza dei civici 50-52. La chiusura si è resa necessaria per la.

