Forza Italia Campania | presentato il Comitato regionale per il Sì al Referendum sulla Giustizia

In Campania, Forza Italia ha annunciato ufficialmente la costituzione del Comitato regionale per il Sì al Referendum sulla Giustizia, con l’obiettivo di organizzare e coordinare le attività in vista delle consultazioni del 22 e 23 marzo 2026. L’iniziativa mira a coinvolgere la comunità locale nel processo referendario, promuovendo un’adesione consapevole e informata alla consultazione.

Tempo di lettura: 3 minuti Ieri, in Campania, Forza Italia ha ufficialmente presentato il Comitato regionale per il Sì al Referendum sulla Giustizia, incaricato di coordinare iniziative e mobilitazioni in vista del voto del 22 e 23 marzo 2026. Per la provincia sannita ha partecipato l’avvocato Angelina Serino, nominata presidente del Comitato Provinciale per il Sì, rappresentando l’impegno del territorio nella campagna referendaria. Alla conferenza stampa era presente anche il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, che ha illustrato le ragioni politiche e istituzionali del Sì, sottolineando l’importanza della riforma per garantire maggiore tutela ai cittadini e rafforzare la credibilità del sistema giudiziario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

