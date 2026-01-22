Recenti indiscrezioni hanno rivelato dettagli su Forza Horizon 6, tra cui la possibile data di uscita, le edizioni disponibili e i prezzi. Questi aggiornamenti, ancora non ufficiali, offrono una prima panoramica su quello che sarà il prossimo capitolo della celebre serie di giochi di guida open world sviluppata da Playground Games. Restano da attendere conferme ufficiali da parte degli sviluppatori.

Un nuovo leak avrebbe svelato data di uscita, edizioni e prezzi di Forza Horizon 6, il prossimo capitolo della serie racing open world di Playground Games. Le informazioni arrivano dal noto insider billbil-kun, fonte considerata decisamente affidabile nel settore, a poche ore dalla presentazione ufficiale del gioco prevista durante l’Xbox Developer Direct di oggi, 22 gennaio 2026. Sebbene si tratti ancora di indiscrezioni, il quadro emerso appare coerente e piuttosto dettagliato. Microsoft dovrebbe comunque chiarire tutto durante l’evento. Secondo quanto riportato, Forza Horizon 6 debutterà ufficialmente il 19 maggio 2026 su piattaforme Xbox e PC. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Forza Horizon 6, un leak ha svelato data di uscita, edizioni e prezzo

Forza Horizon 6, Un leak di Microsoft potrebbe aver svelato la data di uscita su Xbox, PC e Game PassUn leak di Microsoft sembrerebbe aver rivelato la possibile data di uscita di Forza Horizon 6, previsto per metà maggio su Xbox, PC e Game Pass.

Galaxy S26 Ultra: leak svela nuovo design fotocamera e data uscitaLe recenti indiscrezioni sul Galaxy S26 Ultra rivelano dettagli sul nuovo design della fotocamera e sulla data di uscita.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Forza Horizon 6 : New Leak!! (Release Date, Cars, DLC & More)

Argomenti discussi: Rumor: Microsoft fa trapelare la data di Forza Horizon 6, arriva a maggio; La data di uscita di Forza Horizon 6 pare essere finita online tramite Forza Horizon 5; Forza Horizon 6 dovrebbe uscire il 19 maggio 2026, secondo un leak. . . in Forza Horizon 5; Forza Horizon 6, trapela la presunta data d'uscita.

Data di uscita, edizioni e prezzo di Forza Horizon 6 spuntano in un leakSe non vedete l'ora di scoprire di più su Forza Horizon 6, sappiate che il noto leaker di billbil-kun ha condiviso informazioni su vari dettagli, come data di uscita, edizioni e prezzo. multiplayer.it

Forza Horizon 6: un mega leak conferma la data di uscita e la Premium EditionUn nuovo rapporto dell'insider billbil kun di Dealabs ha anticipato l'annuncio della data di uscita di Forza Horizon 6. vgmag.it

È ufficiale: Forza Horizon 6 verrà rilasciato il 19 maggio 2026! La Standard Edition costerà €69,99! x.com

"Se i miei Calcoli sono esatti, quando questo Aggeggio. Toccherà le 88 Milia Orarie... Ne vedremo delle Belle Marty." La Mitica ed Iconica DeLorean di Ritorno Al Futuro, che sfreccia sulle Strade del Messico. Di Forza Horizon 5 - facebook.com facebook