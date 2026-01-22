forza horizon 6 si mostra nel primo gameplay trailer microsoft svela la data di uscita e tante informazioni

Durante l’Xbox Developer Direct, Forza Horizon 6 è stato presentato attraverso il primo trailer gameplay, offrendo una prima occhiata alle novità e alle caratteristiche del titolo. Microsoft ha fornito anche dettagli importanti riguardo alla data di uscita e alle principali funzionalità, permettendo ai fan di avere una panoramica completa di ciò che attende il nuovo capitolo della celebre serie di corse automobilistiche.

Forza Horizon 6 si è mostrato ufficialmente con il primo gameplay trailer durante l’Xbox Developer Direct, accompagnato da una pioggia di informazioni chiave e dalla conferma della data di uscita. Playground Games ha svelato un capitolo che punta a rinnovare la formula della serie, mantenendo la libertà tipica di Horizon ma affiancandola a nuove meccaniche, una struttura più esplorativa e un’ambientazione inedita e fortemente caratterizzata. Come anticipato da un leak poche ore fa, il lancio è fissato per il 19 maggio 2026 su Xbox Series XS, PC, Xbox Cloud e Steam, con inclusione nel Game Pass Ultimate. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Forza Horizon 6, Un leak di Microsoft potrebbe aver svelato la data di uscita su Xbox, PC e Game PassUn leak di Microsoft sembrerebbe aver rivelato la possibile data di uscita di Forza Horizon 6, previsto per metà maggio su Xbox, PC e Game Pass.

Saros, il nuovo trailer gameplay svela la data di uscita, l’apertura dei preordini e nuovi dettagliSony ha svelato il nuovo trailer di Saros, il prossimo gioco di Housemarque presentato ai The Game Awards 2025.

