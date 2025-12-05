Abbandonano sacchi di rifiuti per terra | colti sul fatto e multati dalla polizia locale

Quattro persone sono state colte in flagrante mentre erano intente, in momenti separati, ad abbandonare sacchi di rifiuti a terra anziché gettarli nei cassonetti.È successo ieri, in Valbisagno, dove gli agenti di polizia locale erano impegnati a vigilare proprio sul corretto conferimento dei. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondisci con queste news

Abbandonano sacchi di immondizia in strada: quattro sanzionati in Valbisagno genovaquotidiana.com/2025/12/05/abb… Vai su X

La polizia locale li sorprende mentre scaricano i rifiuti a terra: multe e obbligo di recuperare i sacchi e conferirli correttamente - facebook.com Vai su Facebook

Abbandonano sacchi di rifiuti per terra: colti sul fatto e multati dalla polizia locale - Dopo essere stati sorpresi e multati, alla fine hanno raccolto i loro stessi rifiuti per conferirli correttamente ... Come scrive genovatoday.it

Abbandonano sacchi di rifiuti per terra, quattro persone multate dalla polizia locale - Quattro persone sono state colte in flagrante dalla polizia locale mentre erano intente, in momenti separati, ad abbandonare sacchi di rifiuti a terra anziché conferirli correttamente negli ap ... Si legge su msn.com

Rifiuti, lotta serrata contro gli abbandoni a Campi: aumentate multe e segnalazioni di reati penali - Sono questi i problemi più rilevanti al centro degli interventi effettuati dagli ispettori ambientali di Plur ... Come scrive 055firenze.it

Rifiuti, l’emergenza degli abbandoni. In dieci mesi oltre trenta sanzioni - Ispettori ambientali al lavoro in centro a Campi: da gennaio a ottobre più di 2. Secondo msn.com

Abbandonano rifiuti sul marciapiede e in orari non consentiti: interviene la Polizia locale - MONFALCONE (GORIZIA) – Questa mattina, 2 dicembre, la Polizia locale ha individuato e sanzionato due persone responsabili dell’ abbandono dei rifiuti in via Sant’Ambrogio nel comune di Monfalcone. Secondo nordest24.it

Perugia, rifiuti abbandonati a terra: la mappa del degrado - Tutto abbandonato a fianco dei cassonetti della raccolta differenziata o delle campane del vetro. Lo riporta ilmessaggero.it