Abbandonano sacchi di rifiuti per terra | colti sul fatto e multati dalla polizia locale

Genovatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro persone sono state colte in flagrante mentre erano intente, in momenti separati, ad abbandonare sacchi di rifiuti a terra anziché gettarli nei cassonetti.È successo ieri, in Valbisagno, dove gli agenti di polizia locale erano impegnati a vigilare proprio sul corretto conferimento dei. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

