Inchiesta su scambio elettorale politico-mafioso ed estorsione | sei misure cautelari tra barese e foggiano Guardia di finanza arresti | carcere Accuse a vario titolo Fra gli indagati un consigliere comunale di Modugno

Sei arresti, in carcere, in Puglia. Operazione della Guardia di finanza coordinata dalla direzione distrettuale antimafia. —– Di seguito un comunicato diffuso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Bari: Dalle primissime ore della mattinata odierna, i finanzieri del Comando Provinciale di Bari e del Servizio Centrale I.C.O. di Roma stanno dando esecuzione a un’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari su richiesta di questa Direzione Distrettuale Antimafia, applicativa di misure cautelari personali in carcere nei confronti di 6 soggetti. Le persone attinte dai provvedimenti restrittivi (accertamento compiuto nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa) sono indagate, a vario titolo, per il reato di scambio elettorale politico mafioso, estorsione e detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Inchiesta su scambio elettorale politico-mafioso ed estorsione: sei misure cautelari tra barese e foggiano Guardia di finanza, arresti: carcere. Accuse a vario titolo. Fra gli indagati un consigliere comunale di Modugno

