Smantellata la rete dello spaccio | Vendevano un chilo di droga a settimana Undici arresti nove persone finite in carcere

Le forze dell'ordine hanno smantellato una rete di spaccio che vendeva circa un chilo di droga a settimana, arrestando undici persone tra Livorno, Pisa e Prato. Nove dei fermati sono finiti in carcere, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Livorno e supportata dai Carabinieri e dal nucleo cinofili.

© Lanazione.it - Smantellata la rete dello spaccio: “Vendevano un chilo di droga a settimana”. Undici arresti, nove persone finite in carcere Livorno, 16 dicembre 2025 – Su disposizione della Procura della Repubblica di Livorno, i Carabinieri del Comando provinciale, con il supporto del nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria, stanno eseguendo nelle province di Livorno, Pisa e Prato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno nei confronti di nove persone, di nazionalità tunisina e albanese. La rete dello spaccio di droga. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, con l’aggravante della continuazione, di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che di reati connessi all’uso di armi, rapina ed estorsione. Lanazione.it Smantellata rete di spaccio nei Castelli Romani: nove arresti dei Carabinieri di Colleferro Smantellata la rete dello spaccio: “Vendevano un chilo di droga a settimana”. Undici arresti, nove persone finite in carcere - L’operazione, condotta dai carabinieri del comando provinciale di Livorno, si è avvalsa anche della collaborazione delle autorità spagnole. lanazione.it

Smantellata rete di spaccio a “San Berillo Vecchio”: orinanza cautelare per 36 VIDEO - Su disposizione della Procura Distrettuale di Catania, più di 250 agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminar ... gazzettinonline.it

Una rete di furti e truffe agli anziani smantellata dopo mesi di indagini: la refurtiva finiva anche oltreconfine. A guidare il gruppo, secondo gli inquirenti, una donna di 96 anni considerata la “capostipite” dell’organizzazione - facebook.com facebook

Milano, truffa del finto Carabiniere: smantellata rete criminale di origine sinti con 21 arresti e refurtiva da 2,5 milioni di euro Il gruppo operava tra Milano, Svizzera e Belgio, truffando anziani e riciclando preziosi attraverso gioiellerie x.com