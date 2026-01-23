Foggia si ferma in una fiaccolata di dolore e responsabilità per ricordare Simone Raucea

Venerdì 23 gennaio, Foggia ha partecipato a una fiaccolata per ricordare Simone Raucea, il giovane scomparso il 6 gennaio. La manifestazione, caratterizzata da un atteggiamento rispettoso e raccolto, ha rappresentato un momento di solidarietà e memoria collettiva, sottolineando l'importanza di ricordare le vittime e riflettere sulle responsabilità condivise. Un gesto di vicinanza che ha coinvolto la comunità in un segno di dolore e rispetto.

Questa sera, venerdì 23 gennaio, Foggia si è stretta in un lungo e composto abbraccio collettivo per ricordare Simone Raucea, il giovane scomparso tragicamente la sera del 6 gennaio. Una fiaccolata intensa e partecipata ha attraversato il cuore della città, partendo da via Arpi e concludendosi.

