Firenze trovato corpo carbonizzato a Vinci | indagano i carabinieri

A Vinci, nel comune di Firenze, è stato rinvenuto un corpo carbonizzato. Le autorità, coinvolgendo i carabinieri di Empoli e il nucleo investigativo fiorentino, stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. L’evento ha suscitato attenzione nel territorio, mentre si attende l’esito delle analisi per determinare l’identità della vittima e le cause del decesso.

I carabinieri della compagnia di Empoli e del nucleo investigativo di Firenze stanno indagando sul ritrovamento di un corpo carbonizzato a Vinci (Firenze). I militari sono intervenuti nella tarda serata di ieri, giovedì 22 gennaio, in via di Faltognano, su richiesta del personale dei vigili del fuoco che avevano rinvenuto un cadavere completamente carbonizzato alla base di una legnaia dove avevano appena estinto un incendio. In base alle prime risultanze, non si escluderebbe l'incidente o l'atto volontario. Ma le indagini riguardano anche un episodio avvenuto poco distante, davanti all'ingresso dell'abitazione adiacente alla legnaia, dove alcuni minuti prima una donna, proprietaria di casa, sarebbe stata aggredita da un giovane, verosimilmente il figlio, che l'avrebbe colpita con un martello.

