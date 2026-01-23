Cadavere carbonizzato ritrovato davanti a un rimessa di legname Terribile incendio indagano i carabinieri

A Faltognano, vicino a Vinci, si sono verificati due eventi tragici: un cadavere carbonizzato e una donna ferita con un martello. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze di quanto accaduto nella giornata del 22 gennaio. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, mentre le forze dell’ordine cercano di ricostruire i fatti.

Vinci, 23 gennaio 2026 – Un cadavere carbonizzato e una donna aggredita con un martello. Indagini in corso a Faltognano, nelle campagne sopra Vinci, dove nella tarda serata di ieri, 22 gennaio, si è verificata una tragedia sulla quale cercano di far luce i carabinieri della locale compagnia. GORGONZOLA - ARCHIVIO - RAGAZZA AGGREDITA - SOCCORSI E CARABINIERI - FOTO CANALIANSA - PER REDAZIONE MARTESANAMETROPOLI - LUCIDITAVECCHIO Cadavere carbonizzato vicino a una legnaia. I militari della di Empoli e del Nucleo Investigativo di Firenze sono intervenuti su richiesta del personale dei vigili del fuoco.

