Fioretto Brescia capitale nazionale | la Seconda Prova Cadetti-Giovani-Assoluti in diretta su Assalto – La TV della Scherma
Dal 23 al 25 gennaio, il Centro Sportivo San Filippo di Brescia ospita la Seconda Prova Cadetti, Giovani e Assoluti di fioretto, con quasi 900 atleti in gara. L’evento, che rappresenta un passaggio importante verso i Tricolori di Roma 2026, sarà trasmesso in diretta su Assalto – La TV della Scherma, offrendo una copertura completa delle fasi finali.
Da venerdì 23 a domenica 25 gennaio quasi 900 atleti al Centro Sportivo San Filippo per una tappa chiave verso i Tricolori di Roma 2026: tutte le fasi finali live su Assalto – La TV della Scherma. Il cammino che conduce ai Campionati Italiani di Roma 2026 passa da Brescia, pronta ad accogliere la Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di fioretto maschile e femminile. Da venerdì 23 a domenica 25 gennaio, sulle 32 pedane del Centro Sportivo "San Filippo", andrà in scena uno degli appuntamenti più importanti della stagione schermistica italiana, con le fasi finali trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma.
Fioretto, Brescia capitale nazionale: la Seconda Prova Cadetti-Giovani-Assoluti in diretta su Assalto – La TV della SchermaDal 23 al 25 gennaio, al Centro Sportivo San Filippo di Brescia, si svolge la Seconda Prova Cadetti-Giovani-Assoluti di fioretto, con circa 900 atleti iscritti.
