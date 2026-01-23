Fiorentina lunedì 26 la messa per Rocco Il figlio Giuseppe amministratore delegato a interim di Mediacom Communications

Lunedì 26 gennaio alle 18, nel Duomo di Firenze, si svolgerà una messa in memoria di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina recentemente scomparso. La cerimonia rappresenta un momento di riflessione e ricordo per la comunità sportiva e i tifosi, alla presenza della famiglia e delle autorità. Giuseppe Commisso, figlio del presidente, ricopre attualmente il ruolo di amministratore delegato ad interim di Mediacom Communications.

Firenze, 23 gennaio 2026 – Lunedì 26 gennaio, alle 18, nel Duomo di Firenze (la cattedrale di Santa Maria del Fiore) si terrà la messa in suffragio del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, scomparso nei giorni scorsi. Dopo la camera ardente e i funerali a New York anche Firenze e i tifosi viola potranno rendere vogliono rendere l’ultimo omaggio a Commisso. Alla messa potrebbero essere presenti sia la vedova Catherine che il figlio Joseph (Giuseppe), ma non è ancora certo. La messa sarà trasmessa in diretta streaming sui canali web e social della Fiorentina per permettere a tutti coloro che non potranno essere presenti di partecipare alla celebrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Addio a Rocco Commisso, morto a 76 anni il presidente della Fiorentina e fondatore di Mediacom Communication, acquistò i “viola” nel 2019Rocco Commisso, fondatore di Mediacom Communication e presidente della Fiorentina dal 2019, è scomparso all’età di 76 anni.

Rocco Commisso, lunedì messa in Duomo con la squadra e la famigliaLunedì 26 gennaio alle ore 18:00, presso la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, si terrà una Santa Messa in suffragio del presidente Rocco Commisso.

La Fiorentina conferma: lunedì prossimo la messa in suffragio di Commisso al DuomoCome già anticipato, con una nota ufficiale diramata in questi minuti, la Fiorentina conferma che la messa in memoria di Rocco Commisso a Firenze si svolgerà lunedì ... firenzeviola.it

La Fiorentina e i dubbi sul futuro: i Commisso e l’idea di tenersi il club (per Rocco)Nel weekend Catherine e Joseph Commisso sono attesi a Firenze, lunedì anche la squadra alla messa ... corrierefiorentino.corriere.it

