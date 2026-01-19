Rocco Commisso lunedì messa in Duomo con la squadra e la famiglia
Lunedì 26 gennaio alle ore 18:00, presso la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, si terrà una Santa Messa in suffragio del presidente Rocco Commisso. L’evento, alla presenza della squadra e della famiglia, intende ricordare la figura di Commisso e rafforzare il senso di comunità tra la Fiorentina e la città di Firenze. La cerimonia rappresenta un momento di vicinanza e rispetto, nel rispetto della memoria del presidente.
Il funerale di Commisso mercoledì a New York, poi la sepoltura in New Jersey. A Firenze una messa in DuomoIl funerale di Rocco Commisso si terrà mercoledì a New York, con la sepoltura in New Jersey.
Rocco Commisso, la sua famiglia: la moglie Catherine, i figli Marisa e Giuseppe. E’ loro ora il futuro delle aziendeRocco Commisso, insieme alla moglie Catherine e ai figli Marisa e Giuseppe, rappresenta il nucleo familiare che guida il futuro delle sue aziende.
