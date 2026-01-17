Addio a Rocco Commisso morto a 76 anni il presidente della Fiorentina e fondatore di Mediacom Communication acquistò i viola nel 2019

Rocco Commisso, fondatore di Mediacom Communication e presidente della Fiorentina dal 2019, è scomparso all’età di 76 anni. Dopo aver acquisito il club viola per circa 170 milioni di dollari, ha guidato la società con impegno e passione. La sua morte rappresenta una perdita importante nel mondo del calcio e del settore delle comunicazioni.

Fondatore, presidente e amministratore delegato di Mediacom Communications, nonché numero uno del club viola dal 2019 dopo aver rilevato la Fiorentina per circa 170mln di $, Commisso aveva da poco compiuto 76 anni Rocco Commisso è morto all'età di 76 anni. Presidente della Fiorentina e fondatore di Mediacom Communication, l'imprenditore italoamericano si è spento dopo "una lunga malattia". Il club viola ha dato l'annuncio ufficiale della scomparsa attraverso i propri canali social. Commisso aveva acquistato la Fiorentina nel 2019, legando il suo nome alla storia recente della società. Fondatore, presidente e amministratore delegato di Mediacom Communications, nonché numero uno del club viola, Commisso aveva da poco compiuto 76 anni.

